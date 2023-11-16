Художницу Скочиленко приговорили к семи годам за фейки о российской армии
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к семи годам колонии общего режима художницу Александру Скочиленко, которая распространяла фейковую информацию о российской армии. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.
Отмечается, что ее признали виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»).
Кроме того, художницу лишили права «заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей» на три года.
По версии следствия, 31 марта 2022 года Скочиленко расклеивала вместо ценников стикеры с несоответствующей действительности информаией о ходе спецоперации на Украине в магазине «Перекресток» на Малом проспекте. Спустя две недели, 13 апреля, девушку арестовали.
В конце августа на Ленинградском вокзале Москвы был задержан администратор Telegram-канала Moscow Calling Андрей Куршин. В отношении него возбуждено уголовное дело о фейках о ВС России (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Позднее, 1 сентября, Черемушкинский суд Москвы отправил его под домашний арест до 28 ноября.