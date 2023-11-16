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В посольстве РФ заявили о проработке ответных мер на закрытие КПП Финляндией

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Фото: ТАСС/EPA/RONI REKOMAA
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Российская сторона будет прорабатывать ответные меры по решению правительства Финляндии о закрытии четырех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на участке границы с РФ. Об этом 16 ноября заявили в посольстве России в Хельсинки.

Там отметили, что действия кабмина Финляндии, решившего закрыть КПП на самом оживленном участке границы, не могут не вызывать беспокойства.

«Ожидаем разъяснений МИД Финляндии относительно практических аспектов реализации данного решения. Ответные меры российской стороны будут прорабатываться, в том числе исходя из данной информации», — цитирует заявление дипмиссии «РИА Новости».

Сюда нельзя: зачем финские власти пытаются отгородиться от России
Финляндия готовится к закрытию пограничных КПП

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее 16 ноября заявила, что ответ Москвы на данные действия будет прорабатываться в межведомственном формате. Решение Финляндии закрыть КПП на границе с Россией создает новые разделительные линии в Европе, указала дипломат.

Правительство Финляндии сообщило ранее в этот день, что в ночь на субботу, 18 ноября, будут закрыты четыре из восьми КПП на границе с Россией, ближайшие к Санкт-Петербургу. Речь идет о КПП «Торфяновка» («Ваалимаа»), «Брусничное» («Нуйямаа»), «Светогорск» («Иматра») в Ленинградской области и «Вяртсиля» («Ниирала») в Карелии. По словам министра внутренних дел Мари Рантанен, такой шаг поспособствует прекращению незаконного въезда в страну.

До этого, 14 ноября, Рантанен предупредила, что страна готовится ограничить движение через КПП на границе с Россией. По ее словам, российские пограничные власти якобы допускают к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с планами Финляндии, указав, что финская сторона стремится дистанцироваться «от прежнего доброго уровня и характера наших двусторонних отношений».

20 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству.

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