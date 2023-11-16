Еще около 50 школьных автобусов поступят в Пензенскую область до конца года
В Пензенскую область до конца 2023 года поступят еще 49 школьных автобусов. Об этом сообщает региональное министерство образования.
В 2022 году в область поступили полсотни школьных автобусов. Их передали муниципалитетам в 2023-м. До конца этого года также должны поступить еще 49 единиц транспорта.
«В школы Пензенской области продолжают поступать автобусы для подвоза детей в рамках федеральной программы «Школьный автобус». Так, в Никольском районе 11 школьных автобусов доставляют 270 школьников до места обучения», — добавляют в ведомстве.
Как уточняет ИА «Пенза-пресс», все действующие школьные маршруты прошли проверку в августе. Дороги имеют асфальтовое покрытие и находится в удовлетворительном состоянии.