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В Ялте возобновили ремонт школы №13

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Глава Ялты Янина Павленко проинспектировала возобновление ремонта в школе № 13. Объект должен быть сдать весной, поделилась градоначальница в своих социальных сетях.

«К огромному сожалению, предыдущий подрядчик оказался недобросовестным. Не только затянул работы и сорвал все сроки, но и провел их некачественно. Договор расторгли, материалы передали в правоохранительные органы», — написала мэр, ее цитату приводит ИА SevastopolMedia.

По словам Павленко, новый подрядчик уже определен, сейчас он занят исправлением ошибок своего предшественника. На объекте ежедневно работают более 30 человек, при выполнении отделочных работ число специалистов планируют увеличить.

В настоящий момент мастера переделывают усиление несущих конструкций. Уже на 75% завершены черновые работы, окончен демонтаж. Так, на первом этаже делается стяжка пола, второй этаж готов наполовину, на третьем идут малярные работы. Заметно преобразился фасад учебного заведения — его, по примеру школы № 12, отделывают травертином.

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