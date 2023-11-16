Sky News сообщил о шоке Блинкена из-за слов Байдена о диктаторе Си Цзиньпине

Госсекретарь США Энтони Блинкен негативно отреагировал на то, что американский президент Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Об этом 16 ноября сообщил телеканал Sky News Australia.

«На кадрах видно, как госсекретарь Блинкен выглядит ошеломленным и неодобрительно качает головой после того, как президент Байден назвал главу Китая Си Цзиньпина диктатором», — описал телеканал выложенный на YouTube видеоролик.

Блинкен в момент слов Байдена о диктаторе резко нахмурился и отвернулся, после чего вернул взгляд на президента и покачал головой.

15 ноября на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) состоялась двусторонняя встреча Байдена и Си Цзиньпина. Она продлилась около двух с половиной часов. Китайский лидер прибыл в Соединенные Штаты накануне.

Во время переговоров со своим китайским коллегой Байден отметил, что встреча дает надежду на восстановление «нормального курса». Также стороны договорились о сотрудничестве в сфере разработки и изучения искусственного интеллекта, военных и других внешнеполитических вопросах.

Байден на пресс-конференции отметил, что Вашингтон будет продолжать конкурировать с Пекином, однако намерен сотрудничать в сферах, где их цели совпадают. В свою очередь, Си Цзиньпин заявил, что Вашингтону не следует вмешиваться во внутренние дела Пекина и ждать его неудач.

Байден уже называл Си Цзиньпина диктатором ранее. Например, 20 июня американский лидер высказался таким образом в связи со сбитым военными в небе над Южной Каролиной китайским аэростатом.