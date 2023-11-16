Реклама
Прямой эфир
Мир
Парламентская комиссия Турции призвала отозвать заявку Швеции на членство в НАТО
Экономика
ФАС проводит антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур
Экономика
ЦБ установил курс доллара на 17 ноября на уровне 88,95 рубля
Мир
СМИ сообщили о вере европейцев в распад ЕС к 2043 году
Мир
Макрон заявил о необходимости реформы ЕС после принятия новых стран
Мир
В Газе попросили помощи у ООН и МККК в эвакуации младенцев из клиники «Аш-Шифа»
Мир
МИД Польши объявил о создании группы по репарациям от ФРГ и России
Общество
Собянин сообщил о начале установки в Москве первых российских банкоматов
Экономика
«Аэроэкспресс» сообщил о повышении тарифов с 1 декабря
Мир
В Хакасии арестовали державшего в рабстве трех человек фермера
Мир
Краснов принял участие во встрече руководителей прокурорских служб БРИКС
Общество
Семь лет тюрьмы назначили художнице Скочиленко по делу о фейках о ВС РФ
Мир
В Норвегии не исключили закрытия единственного погранпункта с РФ

Sky News сообщил о шоке Блинкена из-за слов Байдена о диктаторе Си Цзиньпине

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госсекретарь США Энтони Блинкен негативно отреагировал на то, что американский президент Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Об этом 16 ноября сообщил телеканал Sky News Australia.

«На кадрах видно, как госсекретарь Блинкен выглядит ошеломленным и неодобрительно качает головой после того, как президент Байден назвал главу Китая Си Цзиньпина диктатором», — описал телеканал выложенный на YouTube видеоролик.

Блинкен в момент слов Байдена о диктаторе резко нахмурился и отвернулся, после чего вернул взгляд на президента и покачал головой.

Обещать — не значит мириться: чем завершились переговоры Байдена и Си на АТЭС
И почему важный прогресс встречи не помешал президенту США опять назвать китайского коллегу диктатором

15 ноября на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) состоялась двусторонняя встреча Байдена и Си Цзиньпина. Она продлилась около двух с половиной часов. Китайский лидер прибыл в Соединенные Штаты накануне.

Во время переговоров со своим китайским коллегой Байден отметил, что встреча дает надежду на восстановление «нормального курса». Также стороны договорились о сотрудничестве в сфере разработки и изучения искусственного интеллекта, военных и других внешнеполитических вопросах.

Байден на пресс-конференции отметил, что Вашингтон будет продолжать конкурировать с Пекином, однако намерен сотрудничать в сферах, где их цели совпадают. В свою очередь, Си Цзиньпин заявил, что Вашингтону не следует вмешиваться во внутренние дела Пекина и ждать его неудач.

Байден уже называл Си Цзиньпина диктатором ранее. Например, 20 июня американский лидер высказался таким образом в связи со сбитым военными в небе над Южной Каролиной китайским аэростатом.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023