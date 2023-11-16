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16 ноября КПП «Рафах» пересекли 12 граждан РФ и членов их семей

МЧС России: 16 ноября КПП «Рафах» пересекли 12 россиян и членов их семей
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Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY
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12 граждан России и членов их семей в четверг, 16 ноября, эвакуировались из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах». Об этом сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.

«Сейчас они на автобусах отправляются в Каир, где развернут оперативный штаб. Завтра (17 ноября. — Ред.) оперативная группа МЧС России в Египте продолжит работу по приему людей», — отмечает ведомство.

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16 ноября ведомство сообщило, что за минувшие сутки через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» из сектора Газа выехали 107 россиян. Уточнялось, что пункт пропуска накануне работал сверх установленного срока, поэтому оперативная группа МЧС смогла провести на египетскую сторону дополнительную группу людей.

В МИД РФ 13 ноября заявили, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие. В этот же день замглавы МЧС России Алексей Серко заявил, что ведомство планирует в течение недели эвакуировать всех россиян из сектора Газа.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в списках на перемещение из сектора Газа числилось более 1 тыс. человек, 300 из которых — дети.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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