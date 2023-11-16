Водитель отечественной легковушки насмерть сбил пешехода под Тамбовом
Под Тамбовом водитель отечественной легковушки насмерть сбил 40-летнего мужчину. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла вечером 15 ноября на 21-м км автодороги Тамбов – Шацк. По предварительным данным, 40-летний мужчина двигался по краю проезжей части в попутном потоку направлении, когда его сбил ВАЗ-2103 под управлением 48-летнего водителя.
В результате наезда пешеход получил различные травмы. Он скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».
Обстоятельства гибели человека устанавливаются. По информации ГИБДД, световозвращающие элементы на одежде погибшего отсутствовали.
14 ноября на трассе М-3 «Украина» в Брянской области водитель грузовика Iveco Stralis сбил 63-летнего мужчину, который находился на полосе движения ближе к центру проезжей части. От полученных травм пешеход погиб.