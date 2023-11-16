Проезд в метро Санкт-Петербурга — самые выгодные тарифы и льготы

Метрополитен остается самым доступным и комфортным транспортом для многих жителей Санкт-Петербурга. Подземные трассы соединяют все самые важные точки города, а поезда под городом ходят практически без опозданий и проволочек. Для удобства петербуржцев и гостей города в подземке предусмотрены различные тарифы и льготы для разных категорий населения. «Известия» рассказывают, как выгоднее ездить в метро Северной столицы.

Как оплачивать проезд в метро Петербурга

Одноразовый проезд в подземном транспорте Северной столицы можно оплатить при помощи приобретенных в кассе жетонов. Кроме того, в ход идут пластиковые карточки «Подорожник», выступающие в роли электронного кошелька. Их можно пополнять на любую сумму, а затем с баланса будет списываться плата за проезд.

На некоторых турникетах предусмотрена функция оплаты банковской картой платежных систем Visa, MasterCard и российской «Мир». В случае последней возможна оплата через смартфоны по системе MirPay.

В продаже в кассах метрополитена также есть единые проездные билеты на ограниченные периоды времени — 90 минут, сутки, трое, пятеро суток или же на месяц. Причем приобрести можно билет на поездки только в метро или же единый проездной на все виды городского транспорта.

Кроме того, через турникеты можно пройти, воспользовавшись единой картой петербуржца (ЕКП) или социальной картой для учащихся и студентов.

Тарифы на проезд в метро Петербурга в 2023 году — как выгоднее

В 2023 году цена на разовую поездку в метро Северной столицы по жетону составляет 70 рублей. По карте «Подорожник» проезд будет стоить 49 рублей, а по единой карте петербуржца или любой карте, выпущенной платежной системой «Мир», — 47 рублей.

Поездка, оплаченная картами систем Visa и MasterCard, обойдется, как и жетон, в 70 рублей.

Билет на сутки с неограниченным числом поездок обойдется в 270 рублей, а в течение трех дней можно путешествовать по городу, пополнив карту на 520 рублей. Право совершать сколько угодно проходов в метро в течение пяти суток можно получить, внеся сумму 920 рублей. Весь месяц можно ездить за 2700 рублей.

Таким образом, значительно экономить на поездках позволяет карта «Мир» или единая карта петербуржца. Гораздо дешевле, чем покупка жетонов, обходится пользование «Подорожником».

Льготы на проезд в метро Петербурга в 2023-м

Льготный тариф на проезд в Петербурге предусмотрен для обладателей карт студентов и учащихся. Месячный именной билет для студентов стоит 740 рублей в 2023 году.

А вот другие льготные категории граждан — пенсионеры, ветераны, труженики тыла, почетные доноры — обладают преференциями только при проезде в общественном транспорте.

Подорожает ли метро в Петербурге с 2024 года

Как уточнял в сентябре вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников, с нового, 2024 года ожидается новое повышение цен на проезд — в проекте бюджета учтен рост тарифов на величину инфляции.

По предварительным данным, стоимость может повыситься на 4,9%. Тогда единоразовая поездка в метро по жетону будет стоить 74 рубля, а по «Подорожнику» — 52 рубля.

Ранее «Известия» давали читателям подробные разъяснения, какие льготы и возможности дает обладателю единая карта петербуржца.