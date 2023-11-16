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Проезд в метро Санкт-Петербурга — самые выгодные тарифы и льготы

Проезд в метро Санкт-Петербурга может подорожать с 1 января 2024 года
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Метрополитен остается самым доступным и комфортным транспортом для многих жителей Санкт-Петербурга. Подземные трассы соединяют все самые важные точки города, а поезда под городом ходят практически без опозданий и проволочек. Для удобства петербуржцев и гостей города в подземке предусмотрены различные тарифы и льготы для разных категорий населения. «Известия» рассказывают, как выгоднее ездить в метро Северной столицы.

Как оплачивать проезд в метро Петербурга

Одноразовый проезд в подземном транспорте Северной столицы можно оплатить при помощи приобретенных в кассе жетонов. Кроме того, в ход идут пластиковые карточки «Подорожник», выступающие в роли электронного кошелька. Их можно пополнять на любую сумму, а затем с баланса будет списываться плата за проезд.

На некоторых турникетах предусмотрена функция оплаты банковской картой платежных систем Visa, MasterCard и российской «Мир». В случае последней возможна оплата через смартфоны по системе MirPay.

В продаже в кассах метрополитена также есть единые проездные билеты на ограниченные периоды времени — 90 минут, сутки, трое, пятеро суток или же на месяц. Причем приобрести можно билет на поездки только в метро или же единый проездной на все виды городского транспорта.

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Кроме того, через турникеты можно пройти, воспользовавшись единой картой петербуржца (ЕКП) или социальной картой для учащихся и студентов.

Тарифы на проезд в метро Петербурга в 2023 году — как выгоднее

В 2023 году цена на разовую поездку в метро Северной столицы по жетону составляет 70 рублей. По карте «Подорожник» проезд будет стоить 49 рублей, а по единой карте петербуржца или любой карте, выпущенной платежной системой «Мир», — 47 рублей.

Поездка, оплаченная картами систем Visa и MasterCard, обойдется, как и жетон, в 70 рублей.

Билет на сутки с неограниченным числом поездок обойдется в 270 рублей, а в течение трех дней можно путешествовать по городу, пополнив карту на 520 рублей. Право совершать сколько угодно проходов в метро в течение пяти суток можно получить, внеся сумму 920 рублей. Весь месяц можно ездить за 2700 рублей.

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Таким образом, значительно экономить на поездках позволяет карта «Мир» или единая карта петербуржца. Гораздо дешевле, чем покупка жетонов, обходится пользование «Подорожником».

Льготы на проезд в метро Петербурга в 2023-м

Льготный тариф на проезд в Петербурге предусмотрен для обладателей карт студентов и учащихся. Месячный именной билет для студентов стоит 740 рублей в 2023 году.

А вот другие льготные категории граждан — пенсионеры, ветераны, труженики тыла, почетные доноры — обладают преференциями только при проезде в общественном транспорте.

Подорожает ли метро в Петербурге с 2024 года

Как уточнял в сентябре вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников, с нового, 2024 года ожидается новое повышение цен на проезд — в проекте бюджета учтен рост тарифов на величину инфляции.

По предварительным данным, стоимость может повыситься на 4,9%. Тогда единоразовая поездка в метро по жетону будет стоить 74 рубля, а по «Подорожнику» — 52 рубля.

Ранее «Известия» давали читателям подробные разъяснения, какие льготы и возможности дает обладателю единая карта петербуржца.

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