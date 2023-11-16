Политолог назвал невозможным выход Турции из НАТО

На сегодняшний день выход Турции из НАТО невозможен. Об этом в беседе с «Известиями» 16 ноября заявил политолог Дмитрий Бридже.

Ранее в четверг представители Турецкой коммунистической партии (TKP) выступили с призывом выйти из альянса, назвав вместе с тем постыдным обсуждение протокола о членстве Швеции в блоке.

Как указал Бридже, такое заявление не имеет большого значения, потому что данная партия не имеет большого влияния на внешнюю и внутреннюю политику страны. Такая точка зрения озвучивается лишь для того, чтобы популяризировать ту или иную политическую партию, а также для критики турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, отметил политолог.

«Выход Турции из НАТО невозможен на данном этапе, потому что, да, есть разногласия между блоком НАТО и Турцией по многим темам. Турция критикует израильскую политику, критикует политику США и западных стран, потому что считает, что эта политика приведет к большим проблемам на территории Ближнего Востока. Также и критикует политику Евросоюза и США по курдской проблематике, потому что Соединенные Штаты имеют войска на территории Сирии, которые представляются Сирийскими демократическими силами, и они связаны с Рабочей партией Курдистана, которая является для Турции террористической и имеет прямую угрозу для национальной безопасности», — заявил Бридже.

Однако все эти разногласия еще не значат, что Анкара перестанет участвовать в деятельности Североатлантического альянса, добавил политолог.

Кроме того, по его словам, Турция является ключевым игроком НАТО, так как имеет колоссальные возможности в рамках развития военной промышленности, и, несмотря на критику в сторону Запада, не покинет блок.

Также в этот день, 16 ноября, члены парламентской комиссии Турции по иностранным вопросам от оппозиционной Хорошей партии (İyi parti) призвали отозвать рассмотрение заявки Швеции на членство в НАТО из-за недостаточных доводов.

Между тем парламентская комиссия Турции еще не приняла решения по заявке Швеции на членство в НАТО. Как заявил член национального собрания Фуат Октай, правящая партия президента проведет дальнейшие переговоры и может вернуть законопроект в повестку дня на следующей неделе.

23 октября Эрдоган внес в парламент страны на рассмотрение протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. При этом до этого, 18 октября, лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что Турции необходимо отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО, отметив, что его страна должна покинуть альянс.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединился к блоку только Хельсинки. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.