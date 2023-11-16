Житель Февральска незаконно изготовил боевой пулемет

Житель Февральска пойдет под суд за незаконное изготовление огнестрельного оружия, сообщает в четверг, 16 ноября, пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

Правоохранители установили, что в 2017 году мужчина купил на сайте с объявлениями охолощенные ручной пулемет Калашникова и самозарядный карабин Симонова. В декабре 2020 года он переделал оружие под боевое, пишет ИА PriamurMedia.

В марте 2023 года полиция обнаружила и изъяла модернизированный пулемет. По словам амурчанина, он собирался оформить оружие как легальное и обороняться от животных в лесу.

Фигурант полностью признал свою вину, отмечает Амурская служба новостей. Расследование уголовного дела окончено, далее его рассмотрит суд. Злоумышленнику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Калининграде таможенники нашли тайник с оружием в Рorsche. В багажнике иномарки лежали 3 тыс. боеприпасов.