Молодой автомобилист пострадал в массовом ДТП в Саратове

В Ленинском районе Саратова в результате столкновения четырех автомобилей пострадал молодой автомобилист. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла вечером 15 ноября на пересечении улиц Чехова и Антонова в микрорайоне Солнечный. По предварительной информации, 27-летний водитель Volkswagen Tiguan врезался в ВАЗ-2109 под управлением 22-летнего мужчины.

После этого «девятка» столкнулась с Hyundai Solaris и Chevrolet Cruze. Водитель получил различные травмы и был госпитализирован, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в ноябре «Известия» сообщали, что по итогам девяти месяцев 2023 года впервые за последние несколько лет показатели аварийности на российских дорогах пошли вверх. Заметнее всего выросло число происшествий с участием СИМ, кроме того, увеличилось количество аварий с детьми.