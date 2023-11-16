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Краснов принял участие во встрече руководителей прокурорских служб БРИКС

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Генеральный прокурор России Игорь Краснов 16 ноября принял участие в режиме видео-конференц-связи во встрече руководителей прокурорских служб государств БРИКС, организованной службой уголовного преследования ЮАР.

«Как отметил президент РФ Владимир Путин, приветствуя участников и гостей пятнадцатого саммита БРИКС, регулярное проведение таких форумов играет большую практическую роль, способствуя достижению целей устойчивого развития. Это в полной мере относится и к взаимодействию прокурорских служб стран — участниц, которое носит многолетний дружеский характер», — сказал Краснов во вступительном слове.

Глава российского надзорного ведомства назвал знаковым решение о расширении состава участников БРИКС и отметил, что механизмы борьбы с транснациональной преступностью совершенствуются в едином ключе с партнерами по БРИКС и в других форматах.

В ходе встречи Краснов выступил с докладом на тему «Укрепление международного сотрудничества по вопросам противодействия транснациональной преступности, в том числе в сфере возврата активов». Он подчеркнул, что магистральными направлениями антикриминального сотрудничества в рамках БРИКС остаются ликвидация каналов финансирования трансграничной преступности, лишение ее материальной основы, содействие расследованию и возврату похищенных активов.

Генпрокурор рассказал, что для перемещения между юрисдикциями незаконных финансовых потоков используются даркнет и криптовалютные транзакции, распространяются новые типологии отмывания нелегальных доходов в киберпространстве, включая метавселенные, сформировался еще несколько лет назад не существовавший вид преступности в сфере децентрализованных финансов.

Краснов отметил, что в связи с этим в России активно развивается законодательная база в сфере оборота цифровых валют, внедряются самые передовые антиотмывочные стандарты, сформировались методики расследования и судебная практика о противоправном использовании Интернета и криптоактивов для совершения незаконных финансовых операций.

«Нахождение преступников за границей осложняет обеспечение неотвратимости наказания»
Генпрокурор Игорь Краснов — о сложностях борьбы с киберпреступниками и проблемах капитального ремонта

Ранее в этот день Краснов встретился в Москве c председателем комитета по надзору и противодействию коррупции Королевства Саудовская Аравия Мазином Бин Ибрагимом Аль-Кахмусом. Генпрокурор отметил, что такие встречи приобретают характер доброй традиции. По его словам, за прошедший с его посещения Эр-Рияда год отношения двух ведомств получили свое развитие, в том числе на площадке Глобальной сети антикоррупционных органов и ее управляющего комитета.

До этого, 8 ноября, Краснов провел встречу с членом политбюро центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарем политико-юридической комиссии Чэнь Вэньцином. Он рассказал об особом значении, которое российская прокуратура придает взаимодействию в рамках шанхайского формата.

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