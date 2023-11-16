В Чите построят новогодний городок с ледяной церковью

Власти Читы определились с концепцией ледового городка, который возведут на площади Ленина. Об этом сообщает РТК «Забайкалье».

«У нас 370-летие российского Забайкалья в этом году, и новогодний городок тоже будет немного к этому приурочен. И поэтому у нас будут красивые ледяные поселения, домики и даже ледяная церковь», — сказал ледовый скульптор Александр Горшков, его цитату приводит ИА ChitaMedia.

Стоимость возведения ледового городка составит 3,95 млн рублей. Как отмечает издание, закупка льда и его блоков в эту сумму не входит.

Ранее в ноябре сообщалось, что снегоуборочная техника вышла на уборку дорог от снега в 15 районах Забайкальского края. Чистка улиц, в частности, ведется в Борзинском, Улетовском, Хилокском и Нерчинском районах.