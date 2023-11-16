Пленный ВСУ рассказал об украинских потерях на левобережье Днепра

На левом берегу Днепра у места высадки десанта Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли минимум 100 человек. Об этом 16 ноября рассказал пленный украинский командир Александр Сидоренко.

«На тот лес, который мы должны были штурмануть, там около сотни (трупов) лежит. По окопам. И по дороге от минометки разорванные лежат на дороге. Я уверен, что там больше еще людей», — передает его слова «РИА Новости».

Сидоренко подчеркнул, что в этом районе всё перемолото корректируемыми авиационными бомбами (КАБ) и артиллерией. Он указал, что группа, которой он руководил фактически была уничтожена при высадке десанта. Затем те, кто остались в живых, сдались в плен российским военным.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 15 ноября сообщил, что российские силы заблокировали ВСУ на левом берегу Днепра. По украинским боевикам работали бомбами, огнеметными системами, ракетами, артиллерией, а также беспилотниками. По словам Сальдо, за последние несколько дней ВСУ потеряли около 100 человек личного состава.

Минобороны РФ 11 ноября распространило видео, на котором врио командира 3-й мотострелковой роты группировки войск «Днепр» Золто Арсаланов рассказал, как его подразделение разбило морскую пехоту ВСУ на левом берегу Днепра. По его словам, по обмундированию украинской группы было видно, что этих бойцов готовили к занятию каких-то позиций. Арсланов получил ранение, когда сопровождал пленных в тыл.

Минобороны 10 ноября сообщало, что ВСУ попытались высадиться на островах вблизи Херсона и левом берегу Днепра. Однако российские силы поразили два подразделения морской пехоты. Тогда сообщалось, что в общей сложности в плен были взяты 11 украинских военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.