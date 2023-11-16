В Хакасии арестовали державшего в рабстве трех человек фермера
Фермера, семь лет державшего трех человек в рабстве, арестовали. Об этом 16 ноября сообщили в Главном следственном управлении СК Росси по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
«Арестовали на два месяца, до 14 января», — заявили в ведомстве.
Ранее в этот день был задержан директор фермерского хозяйства в Хакасии. Согласно данным следствия, в 2016 году подозреваемый нашел двух мужчин и одну женщину, ведущих асоциальный образ жизни, для выполнения работ на территории его хозяйства. Он обещал регулярно выплачивать им заработную плату, однако вместо этого стал удерживать их, принудительно заставляя работать по 16 часов в сутки и регулярно избивая.
Также мужчина отобрал у потерпевших личные документы, а за непослушание закрывал в погребе. Использование рабского труда подозреваемым продолжалось на протяжении семи лет.