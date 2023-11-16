Водитель легковушки погиб при столкновении с «Газелью» в Томской области
В Томской области в результате столкновения легковой иномарки с «Газелью» погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Авария произошла утром 16 ноября на 16-м км автодороги Томск – Мариинск. Лоб в лоб столкнулись Honda Accord с 27-летним мужчиной за рулем и «Газель», которой управлял 44-летний водитель.
В результате ДТП водитель иномарки погиб, водитель другой машины пострадал и был доставлен в медучреждение, пишет РИА «Томск». Обстоятельства автокатастрофы устанавливаются.
Ранее в ноябре «Известия» сообщали, что по итогам девяти месяцев 2023 года впервые за последние несколько лет показатели аварийности на российских дорогах пошли вверх. Заметнее всего выросло число происшествий с участием СИМ, кроме того, увеличилось количество аварий с детьми.