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Экс-командующего 6-й армией ВВС Свиридова с женой нашли мертвыми на Ставрополье

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Бывший командующий 6-й армией Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) России Владимир Свиридов был найден мертвым вместе с его женой в доме в Ставропольском крае. Об этом 16 ноября сообщило ИА Regnum со ссылкой на источник.

Тела 68-летнего Свиридова и его 72-летней жены Татьяны обнаружили накануне,15 ноября, в их частном доме в поселке Аджиевском Минераловодского городского округа.

Данную информацию подтвердил источник «Известий», уточнив, что сообщение об обнаружении тел супругов поступило в полицию 15 ноября в 15:02. По словам собеседника, смерть супругов наступила в период от пяти до десяти дней. Тела направлены в морг, причину смерти Свиридова и его супруги установят эксперты.

По предварительным сведениям, смерть наступила от отравления угарным газом. Как сообщают СМИ, в доме пенсионеров была установлена автоматическая газовая колонка с электронным управлением, работа которой зависит от электричества.

Неделю назад в поселке отключали свет, однако автоматические электрогенераторы и предохранитель в колонке по неизвестной причине не сработали. В результате Свиридовы, которые уже спали в это время, задохнулись газом, заполнившим дом.

При этом сотрудники газовых служб не установили неисправностей. Проведенные замеры также не показали превышения допустимой концентрации вредных паров в воздухе, поскольку газ выветрился из помещения за неделю.

Следственное управление СК России по Ставропольскому краю начало проверку после смерти Свиридовых. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

После окончания Военно-воздушной академии имени Ю.А. Гагарина в 1992 году Владимир Свиридов работал в том числе заместителем командира бомбардировочного авиационного полка по летной подготовке в Закавказском и Северо-Кавказском военных округах, командиром бомбардировочного авиационного полка. Командующим 6-й армией ВВС и ПВО РФ он был в период с 2005 по 2009 год.

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