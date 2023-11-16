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Эксперты в области кибербезопасности рассказали о росте числа киберпреступлений в РФ

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Участники SOC-форума, ключевого события в сфере российской кибербезопасности, озвучили цифры, свидетельствующие о росте киберпреступности в России. Как сообщили эксперты, в 2023 году число киберпреступлений в стране увеличилось на 50%, при этом более 40% интернет-преступлений приходится на кибермошенничество. Наиболее часто от киберпреступников страдают государственные структуры, сообщили эксперты. Вторым по числу атак в России является сектор телекоммуникаций.

«Общее количество кибератак значительно выросло за два года. При этом каждая четвертая является технически сложной. Обычно сложные технические атаки направлены на различные федеральные органы исполнительной власти, а также компании, которые являются их подрядчиками. Но, например, недавно был у нас крупный кейс по взлому телеком-оператора, в результате которого достаточно большое количество людей на сутки осталось без услуг мобильной связи и доступа в интернет», — сообщил директор центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар» Игорь Залевский.

Центр исследования киберугроз Solar 4RAYS собрал одну из крупнейших баз данных о киберугрозах для России. Через сенсоры центра проходит более 180 млрд событий в сутки. С 2022 года эксперты провели более 80 расследований атак хакеров, некоторые из них длились месяцами. В своей работе центр исследования киберугроз использует нейронные сети и на основании полученных данных может прогнозировать возможную атаку хакеров.

«Возможности хакеров растут, поэтому нам нужно на это реагировать — не только расследовать и реагировать на различные инциденты, но и делиться друг с другом данными. Для этого мы запускаем свой блог Solar 4RAYS, в котором будем выдавать нашу аналитику, исследования и данные, которые у нас появляются в результате расследования различных инцидентов», — рассказал Игорь Залевский.

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