Политолог назвал влияющее на позицию Украины по перемирию обстоятельство

Политолог Дмитрий Журавлев заявил, что продолжение финансирования Украины со стороны США зависит от желания большинства в администрации стран. Там либо найдут форму поставок стране финансирования, либо вынудят Украину подписать перемирие.

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 16 ноября, специалист выразил мнение, что план продолжения финансирования федерального правительства, принятый в сенате США, с внешней политикой не связан, однако договоренностей по этой теме достичь не удалось, из-за чего новый закон о финансировании привязали к Израилю и Украине. Журавлев отметил, что финансирование помощи Израилю будет точно.

Политолог указал на то, что если финансирование Израиля и Украины будет определять один закон, то помощь через какое-то время может получить и Киев. Если закон будет не один, то вполне вероятно, что провести финансирование Украины напрямую не удастся.

«Дальше это уже вопрос умений министра финансов США», — пояснил он.

Журавлев добавил, что при желании эти ограничения будет непросто, но возможно обойти. Вопрос, по мнению политолога, заключается в том, какая точка зрения возобладает в США: хороший бизнес — тогда будет найдена форма поставки финансирования Украине или конфликт будет уже не нужен — и тогда финансирование свернут, а Украину заставят подписать какую-то форму мира или перемирия.

Ранее 16 ноября сенат США принял план финансирования федерального правительства с целью предотвратить приостановку его работы. Из плана была исключена финансовая помощь Украине и Израилю. Законопроект был поддержан 87 сенаторами, 11 выступили против, отмечает телеканал «Звезда». Президент США Джо Байден, как ожидается, должен подписать его 17 ноября.

14 ноября палата представителей США одобрила внесенный спикером законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю, пишет RT. Часть правительственных программ и ряд ведомств получат финансирование до 19 января 2024 года, отмечает телеканал «360». Среди них те, которые занимаются вопросами сельского хозяйства, транспорта, энергетики, военного строительства, жилья, сообщает НСН. Другие ведомства и программы профинансируют до 2 февраля 2024 года, отмечает сайт kp.ru.

13 ноября помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что возможности Вашингтона по поддержке Киева сокращаются с каждым днем из-за позиции конгресса не выделять дополнительные средства на помощь Украине, отмечает ИА «Регнум». Он добавил, что в будущем этот эффект будет только усиливаться, пишет Life.ru.

1 октября президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства на 45 дней (до 17 ноября 2023-го), в который не входит помощь Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.