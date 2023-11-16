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ЦБ установил курс доллара на 17 ноября на уровне 88,95 рубля

ЦБ РФ: курс доллара на 17 ноября установлен в 88,95 рубля, евро — 96,6 рубля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Официальный курс доллара на 17 ноября установлен на уровне 88,9466 рубля, снижение составило 0,5099 рубля. Об этом 16 ноября сообщается на сайте Центрального банка (ЦБ) России.

Курс евро регулятор установил в размере 96,5921 рубля, европейская валюта снизилась на 0,5413 рубля.

Официальный курс юаня на 17 ноября снизился на 0,0869 рубля и установился на отметке 12,2479 рубля.

Накануне, 15 ноября, сообщалось, что около 13:45 мск курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 89 рублей впервые с 4 июля. Курс юаня в то же время снизился до 12,27 рубля, евро — до 96,68 рубля.

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В тот день ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова предположила в разговоре с «Известиями», что роста курса рубля до уровней начала 2023 года — до 70–72 рублей за доллар — в текущем году ждать не стоит. К концу 2023 года курс американской валюты к российской может находиться в коридоре 89–93 рублей, спрогнозировала экономист.

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