ЦБ установил курс доллара на 17 ноября на уровне 88,95 рубля
Официальный курс доллара на 17 ноября установлен на уровне 88,9466 рубля, снижение составило 0,5099 рубля. Об этом 16 ноября сообщается на сайте Центрального банка (ЦБ) России.
Курс евро регулятор установил в размере 96,5921 рубля, европейская валюта снизилась на 0,5413 рубля.
Официальный курс юаня на 17 ноября снизился на 0,0869 рубля и установился на отметке 12,2479 рубля.
Накануне, 15 ноября, сообщалось, что около 13:45 мск курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 89 рублей впервые с 4 июля. Курс юаня в то же время снизился до 12,27 рубля, евро — до 96,68 рубля.
В тот день ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова предположила в разговоре с «Известиями», что роста курса рубля до уровней начала 2023 года — до 70–72 рублей за доллар — в текущем году ждать не стоит. К концу 2023 года курс американской валюты к российской может находиться в коридоре 89–93 рублей, спрогнозировала экономист.