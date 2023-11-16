Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией в ночь на 18 ноября

Руководство Финляндии приняло решение закрыть в ночь на 18 ноября четыре пограничных перехода на границе с РФ. Об этом 16 ноября сообщается на сайте финского кабмина.

В частности, будут закрыты контрольно-пропускные пункты (КПП) «Торфяновка» (Ваалимаа), «Брусничное» (Нуйямаа), «Светогорск» (Иматра) в Ленинградской области и «Вяртсиля» (Ниирала) в Карелии.

Соответствующее решение было принято на заседании правительственного совета и будет действовать до 18 февраля 2024 года. По словам премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, власти действовали «решительно и оперативно», чтобы ситуация на восточной границе не ухудшилась.

«Поправки в закон о пограничной охране были внесены в период последних выборов именно для таких ситуаций. Теперь эти инструменты были использованы», — добавил он.

Министр внутренних дел Мари Рантанен пояснила, что такой шаг поспособствует прекращению незаконного въезда в страну. При этом финское руководство готово принять новые решения в связи с ухудшением ситуации с миграцией на восточной границе, если текущих будет недостаточно.

В пресс-службе финского кабмина также отметили, что власти иностранного государства или другие субъекты могли посодействовать прибытию в Финляндию лиц, незаконно пересекших границу.

Ранее, 14 ноября, Рантанен сообщила, что страна готовится ограничить движение через КПП на границе с Россией. По ее словам, российские пограничные власти якобы допускают к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда.

Официальный представить Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с планами Финляндии. Он указал на стремление финской стороны дистанцироваться «от прежнего доброго уровня и характера наших двусторонних отношений».

13 ноября «Известиям» в посольстве РФ в Финляндии рассказали, что республика ввела запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок. Это решение объяснили необходимостью обеспечения безопасности границы из-за участившихся случаев «незаконной миграции», когда в Финляндию через Россию прибывают соискатели убежища без документов.

До этого, 20 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству.