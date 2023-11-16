Реклама
Прямой эфир
Экономика
ЦБ установил курс доллара на 17 ноября на уровне 88,95 рубля
Мир
СМИ сообщили о вере европейцев в распад ЕС к 2043 году
Мир
Макрон заявил о необходимости реформы ЕС после принятия новых стран
Мир
В Газе попросили помощи у ООН и МККК в эвакуации младенцев из клиники «Аш-Шифа»
Мир
МИД Польши объявил о создании группы по репарациям от ФРГ и России
Политика
Госдума приняла закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5%
Экономика
Правительство дополнительно направит 5,5 млрд рублей на зарплаты бюджетникам
Мир
Финляндия закроет в ночь на 18 ноября четыре КПП на границе с РФ
Мир
Минздрав Палестины заявил об усложнении Израилем эвакуации раненых из Газы
Туризм
Платежную карту для иностранцев могут запустить в РФ в начале 2024 года
Спорт
Путин поздравил участников и организаторов Дня самбо с 85-летием дисциплины
Политика
Путин обсудил с Совбезом реализацию решений по итогам международных мероприятий
Мир
В штате Нью-Йорк подали в суд на PepsiCo из-за загрязнения природы

Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией в ночь на 18 ноября

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководство Финляндии приняло решение закрыть в ночь на 18 ноября четыре пограничных перехода на границе с РФ. Об этом 16 ноября сообщается на сайте финского кабмина.

В частности, будут закрыты контрольно-пропускные пункты (КПП) «Торфяновка» (Ваалимаа), «Брусничное» (Нуйямаа), «Светогорск» (Иматра) в Ленинградской области и «Вяртсиля» (Ниирала) в Карелии.

Соответствующее решение было принято на заседании правительственного совета и будет действовать до 18 февраля 2024 года. По словам премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, власти действовали «решительно и оперативно», чтобы ситуация на восточной границе не ухудшилась.

«Поправки в закон о пограничной охране были внесены в период последних выборов именно для таких ситуаций. Теперь эти инструменты были использованы», — добавил он.

Министр внутренних дел Мари Рантанен пояснила, что такой шаг поспособствует прекращению незаконного въезда в страну. При этом финское руководство готово принять новые решения в связи с ухудшением ситуации с миграцией на восточной границе, если текущих будет недостаточно.

В пресс-службе финского кабмина также отметили, что власти иностранного государства или другие субъекты могли посодействовать прибытию в Финляндию лиц, незаконно пересекших границу.

Сюда нельзя: зачем финские власти пытаются отгородиться от России
Финляндия готовится к закрытию пограничных КПП

Ранее, 14 ноября, Рантанен сообщила, что страна готовится ограничить движение через КПП на границе с Россией. По ее словам, российские пограничные власти якобы допускают к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда.

Официальный представить Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с планами Финляндии. Он указал на стремление финской стороны дистанцироваться «от прежнего доброго уровня и характера наших двусторонних отношений».

13 ноября «Известиям» в посольстве РФ в Финляндии рассказали, что республика ввела запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок. Это решение объяснили необходимостью обеспечения безопасности границы из-за участившихся случаев «незаконной миграции», когда в Финляндию через Россию прибывают соискатели убежища без документов.

До этого, 20 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023