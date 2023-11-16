СМИ сообщили о вере европейцев в распад ЕС к 2043 году

Каждый третий европеец верит в распад Евросоюза (ЕС) к 2043 году. Об этом сообщила австрийская газета Exxpress в своей публикации от 15 ноября со ссылкой на опрос, проведенный Европейским советом по международным отношениям (ECFR).

«Уверенность в дальнейшем существовании ЕС снижается. Многие европейцы считают, что в ближайшие годы он рухнет», — говорится в публикации.

Так, на вопрос о вероятности распада ЕС в ближайшие 20 лет 33% респондентов ответили утвердительно, 50% — отрицательно, а еще 17% воздержались от ответа.

По мнению газеты, конфликт на Украине в значительной степени способствует обострению разногласий внутри государств – членов блока. Венгрия и Словакия хотят прекратить поддержку Украины, Польша и страны Балтии стремятся к победе над Россией, а Германия и Франция настроены более прагматично в этом отношении.

«Этот вопрос может стать еще одним яблоком раздора, которое грозит расколоть ЕС», — добавляют в публикации.

Кроме того, к будущему Евросоюза скептически относятся и в остальном мире. Среди опрошенных граждан США 34% заявили о приближающемся конце существования ЕС, 44% сообщили о своей вере в его будущее. Аналогичный опрос в Китае показал, что 67% предвидят распад объединения к 2043 году.

Ранее, 9 ноября, издание Bloomberg сообщило об изучении ЕС альтернативного плана финансирования Украины на случай, если Венгрия наложит вето на пакет помощи в €50 млрд.

До этого, 27 октября, издание Politico сообщило, что Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо во время саммита Евросоюза в Брюсселе выступили против выделения Украине пакета помощи в размере €50 млрд. Фицо объяснил свое решение высоким уровнем коррупции на Украине, добавив, что страна не будет оказывать военную помощь Киеву.

До этого, в октябре, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что предоставление Киеву статуса кандидата на вступление в Евросоюз ускорило процесс расширения сообщества, однако вступление Украины в блок не обязательно произойдет в 2030 году. Тогда же депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что вступление Украины в Евросоюз было бы для него «началом конца».