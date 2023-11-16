Губернатор Андрей Воробьев объявил о выплате в 1 млн добровольцам Полка Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с генерал-лейтенантом, заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками России Александром Матовниковым и военкомом Подмосковья Алексеем Астаховым посетил воинскую часть, в которой проходит комплектование Полка Московской области. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

«Прежде всего, в полк подобран командир, который имеет успешный опыт ведения боевых действий, а также офицеры, хорошо знающие нюансы военного дела. Наша задача — создать боеспособное подразделение для того, чтобы достойно выполнить боевые задачи. Видим, что сейчас уже проходит серьёзная и основательная подготовка. Мы и раньше оказывали поддержку, но полк Московской области — на особом контроле. Это касается и дооснащения, и постоянного взаимодействия — я лично на связи с командиром. Мы оказываем особое внимание и семьям, в этой работе много нюансов, поэтому необходимо быть с близкими наших бойцов в постоянном диалоге. Благодарен ребятам за то, что они не стесняются, говорят о том, что их беспокоит. Мы ждем их домой живыми и с Победой», — заявил в ходе проверки Андрей Воробьев.

Полк создается как элитное подразделение для выполнения боевых задач. В его состав войдут свыше 2 тысяч офицеров, прапорщиков, рядовых, в том числе и тех, кто уже имеет боевой опыт. Набор добровольцев в подразделение начался в конце октября. Каждому бойцу полагается единовременная выплата в размере 1 млн рулей, также предусмотрены различные льготы — кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, приостановление по судебным делам, сохранение рабочего места. Также предусмотрены меры помощи и поддержки семьям добровольцев.

В настоящее время военнослужащие полка проходят первоначальную боевую подготовку в Подмосковье. К проведению занятий привлечены инструкторы с опытом участия в боевых действиях. Кроме мотострелковой части в Подмосковье, ряд бойцов проходит подготовку в учебных центрах по специальностям механиков и артиллеристов.

«Я родом из Саратовской области, закончил там тыловое военное училище и по распределению попал служить в Подмосковье. Уже 19 лет проживаю с семьёй в Чехове. Являюсь кадровым офицером, решил отправиться в зону СВО, потому что не могу оставаться равнодушным к судьбе Родины. Подал документы в военкомат и мне предложили полк Московской области, что, безусловно, стало для меня дополнительным стимулом. Здесь я уже 2 недели, здесь проходят ежедневные занятия — полевой выход, стрельба из имеющихся видов вооружения. Настроение боевое, никаких проблем нет, страха тоже. Я застал ещё советскую школу воспитания, так что готов к выполнению любых поставленных задач», — рассказал боец с позывным Волга.

После завершения комплектования в Подмосковье военнослужащие отправятся на полигон, где проведут учения с тяжёлой техникой и вооружением. По окончании боевого слаживания полк Московской области направится в зону СВО для выполнения боевых задач.

«Я из Артёмовска, учился там, прожил большую часть жизни. Сейчас живу в Одинцово. С 1993 года служил по контракту, потом искал место для прохождения дальнейшей службы, обратился в свой военкомат и меня распределили в полк Московской области. Для меня это особая гордость. Хочется побыстрее отправиться в зону СВО — я уже там был, имею опыт», — рассказал командир взвода подвоза боеприпасов Дмитрий.

Московская область помогает новому подразделению в закупке обмундирования, амуниции, медикаментов. Для доставки военнослужащих в период комплектования полка выделен микроавтобус, а также «Газель» для перевозки грузов.

Попасть в полк можно, оставив заявку в боте Telegram.