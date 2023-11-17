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Эксперт объяснила рост популярности городского транспорта в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Популярность городского транспорта в Москве выросла, в частности, благодаря развитию метро, МЦК, МЦД и обновлению подвижного состава. Об этом рассказала председатель комиссии по транспорту Общественной палаты города Москвы Сабина Цветкова.

Она отметила особую эффективность рельсового транспорта в условиях мегаполиса — он отличается «повышенной провозной способностью, надежностью графика, а кроме того, не зависит от дорожной ситуации». «Только за 2023 год полностью запущено крупнейшее в мире метрокольцо - БКЛ, открыты пять новых станций на других линиях», — заявила Цветкова.

Кроме того, важным этапом стал запуск в этом году еще двух диаметров — D3 и D4. Московские центральные диаметры курсируют в режиме метро, здесь действуют бесплатные пересадки на метрополитен и МЦК, заметила эксперт.

«Все это сказывается и на пассажиропотоке: в год пригородным железнодорожным транспортом в столице и Московской области пользуются почти в семь раз больше пассажиров, чем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и более чем в 90 раз больше, чем в Республике Татарстан», — аргументировала она.

Также важное значение имеет программа обновления подвижного состава. «Средней возраст вагонов метро столицы — 12 лет. Парк поездов почти в два раза моложе, чем в Санкт-Петербурге и лишь незначительно старше, чем в Казани, где 11,4 года, но стоит учитывать, что в столице Татарстана метрополитен открылся только в 2005 году», — рассказала Цветкова.

Эксперт добавила, что в Москве сформирован самый молодой парк наземного городского транспорта в Европе: средний возраст автобусов в столице — 4,5 года, в Санкт-Петербурге — 6,2 года, в Казани — 4,9 лет. При этом в Москве самая широкая сеть маршрутов наземного городского транспорта, а также развитая сеть выделенных полос.

По данным транспортного комплекса столицы, в 2015 году доля городского транспорта в перевозках составляла 64%, в 2022 — 66%, а в 2023 — 67%.

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