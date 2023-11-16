Как получить налоговый вычет за обучение в автошколе в 2023 году

В ряде случаев граждане могут получить налоговый вычет при крупных тратах. В этот перечень входит и обучение в автошколе. Как компенсировать часть затрат за уроки вождения в 2023 году и какую сумму можно вернуть, рассказывают «Известия».

Кому положен налоговый вычет за обучение в автошколе в 2023 году

Вычет означает, что государство возвращает вам с определенной суммы трат 13% — такой размер подоходного налога сегодня. На выплату могут рассчитывать граждане и налоговые резиденты РФ, проживающие на территории страны не менее 183 дней в году. Чтобы получить средства, необходимо иметь официальный доход и отчислять налоги.

Еще одно обязательное условие — автошкола должна иметь лицензию на образовательную деятельность государственного образца. Сама же она вполне может быть частной.

Налоговый вычет полагается и в том случае, если обучение в автошколе проходил ребенок либо близкие родственники заявителя — брат или сестра — в возрасте до 18 лет или до 24 лет, если они учатся. Но при условии, что они обучались очно. При заочном или дистанционном обучении возместить НДФЛ не получится. Причем сам заявитель может проходить обучение по любой форме.

Помимо этого, вернуть часть средств нельзя при обучении супруга, родителей и других родственников, а также ребенка, если услуги автошколы оплачивались за счет средств материнского капитала. Не могут вернуть вычет неработающие пенсионеры, так как пенсия не облагается подоходным налогом.

Какую сумму можно вернуть за обучение в автошколе в 2023 году

Размер вычета за обучение в автошколе ограничен суммой, которая установлена государством для всех социальных вычетов вместе. В 2023 году налоговые вычеты можно получить при годовой сумме расходов не более 120 тыс. рублей. Максимальный размер составит 15,6 тыс. рублей, то есть 13% от этой суммы.

Если речь идет об обучении детей, то потолок расходов, с которых дадут вычет, — 50 тыс. рублей. Таким образом на руки заявитель получит не более 6, 5 тыс. рублей.

Определить точную сумму вычета довольно просто. Достаточно заглянуть в квитанцию. Например, если там указана сумма 40 тыс. рублей, то после вычета НДФЛ 13% получится 5, 2 тыс. рублей. Это и есть размер вычета за обучение.

Как получить вычет за обучение в автошколе через налоговую в 2023 году

Главный документ для получения вычета — декларация по форме 3-НДФЛ. Ее можно найти на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). К ней нужно приложить:

заявление на возврат НДФЛ (есть на сайте ФНС),

справку о доходах (форма 2 НДФЛ),

копию лицензии автошколы,

договор с автошколой,

квитанцию об оплате обучения.

Когда в автошколе учились ребенок либо брат или сестра, еще нужны документы, подтверждающие степень родства. Например, свидетельство о рождении.

Подать документы в налоговую на возврат налога за автошколу можно не позднее трех лет после оплаты обучения. После этого право на вычет «сгорает». Причем за 2023 год декларацию 3-НДФЛ можно будет подать только в 2024 году. Сейчас можно оформить выплаты за период с 2019 по 2022 год.

Когда поступит налоговый вычет за обучение в автошколе в 2023 году

Если все документы оформлены правильно, то в течение одного рабочего дня налоговая зарегистрирует обращение. Уведомление об этом придет в личный кабинет налогоплательщика. Если были допущены ошибки или не хватает документов — придет отказ с указанием причин.

Если никаких вопросов у проверяющих не возникнет, декларацию рассмотрят в течение трех месяцев. При положительном решении деньги поступят на расчетный счет в течение месяца.

Как получить вычет за обучение в автошколе через работодателя в 2023 году

Если обучение в автошколе проходило в 2023 году, то налоговый вычет можно получить через работодателя. Заполнять декларацию 3-НДФЛ при этом не потребуется.

Для этого необходимо подготовить тот же пакет документов и подать в налоговую по месту жительства, предварительно запросив через личный кабинет ФНС уведомление на право получения вычета.

По истечении 30 дней заявитель получить уведомление от налоговой, которое нужно отнести в бухгалтерию. При следующих начислениях бухгалтер удержит меньше подоходного налога из зарплаты, пока не будет компенсирована вся сумма вычета.

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