В Южной Корее отложили авиарейсы и военные учения из-за сдачи ЕГЭ

Время взлета и посадки 94 авиарейсов, 36 из которых международные, перенесли в Республике Корея на время проведения аудирования по английскому языку в рамках единого государственного экзамена, который организуют ежегодно каждый третий четверг ноября. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщает Newsis.

Мера направлена на устранение шума самолетов в период экзамена. Так, в день испытания в стране корректируют график посадок и взлетов воздушных судов, чтобы обеспечить наиболее благоприятные условия для сдающих. Аудирование проходило с 13:05 до 13:40 по местному времени (07:05–07:40 мск). По той же причине были перенесены некоторые военные учения.

Кроме того, для разгрузки дорог и общественного транспорта крупные организации открылись на час позже.

Между тем власти увеличили частоту автобусов и поездов метро перед проведением этапа госэкзамена. Отмечается, что в случае опоздания экзаменуемых могла отвезти на место полиция или представители местных властей на собственных авто, информирует Yonhap.

В целом экзамен продлится с перерывами девять часов и был разделен на пять частей: корейский и английский языки, математика, история страны и предметы по выбору из гуманитарных или естественных дисциплин, второй иностранный язык и тест на знание иероглифов. Результаты испытаний будут известны в декабре.

Согласно данным министерства образования, экзамен в 2023 году сдают порядка 505 тыс. человек.

В феврале в Индии 17-летний студент колледжа потерял сознание во время экзамена, когда увидел, что в аудитории он находится один с 500 девушками. Юноша пришел сдавать экзамен по математике, а когда увидел, с кем будет проходить испытание, занервничал, у него заболела голова, поднялась температура, и он упал в обморок.