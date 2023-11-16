МГИМО: замдекана журфака Кобаладзе уволился по собственному желанию
Замдекана факультета международной журналистики Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Министерства иностранных дел России, профессор Юрий Кобаладзе уволился из университета по собственному желанию. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе вуза.
«Увольнение по собственному желанию», — сообщили ТАСС в МГИМО.
Уточняется, что профессор не работает в университете с 14 ноября.
Кобаладзе занимал должность замдекана факультета международной журналистики с 2014 года, при этом он сам является выпускником данного учебного подразделения МГИМО 1972 года, следует из информации на сайте вуза.