Реклама
Прямой эфир
Мир
Министр обороны ФРГ прибыл с необъявленным визитом в Киев
Экономика
Доллар упал ниже 88 рублей впервые с 30 июня
Происшествия
Руферы забрались на храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге
Мир
Марочко сообщил о проблемах ВСУ из-за состояния западной техники
Общество
В Красноярском крае 90 населенных пунктов остались отключены от электроэнергии
Мир
Рахмон посетит Москву с официальным визитом
Мир
Авианосец США прибыл на военно-морскую базу в Южной Корее
Армия
Группировка войск «Восток» сорвала контратаку ВСУ на южнодонецком направлении
Армия
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ с помощью минометов «Сани»
Происшествия
В Ярославской области возбудили уголовное дело из-за смерти ребенка при пожаре
Мир
Во Франции указали на стойкость России перед санкциями Запада
Общество
Сахалинский суд вынес приговор военному за отказ от участия в СВО
Мир
Япония с США и Южной Кореей потребовали от КНДР отказаться от запуска спутника

Россияне рассказали о раздражающих фразах в деловом общении

Опрос: 23% россиян раздражает фраза «доброго времени суток» в деловом общении
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

40% россиян не видят смысла участвовать в онлайн-встрече, если организатор заранее не озвучил тему совещания. К такому выводу пришли аналитики сервиса видеосвязи «Контур.Толк» в результате опроса 1,3 тыс. респондентов по всей стране. Результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 21 ноября.

Встречи по видеосвязи занимают существенное место в рабочем графике россиян: две трети респондентов (67,3%) участвуют минимум в трех онлайн-совещаниях каждый день. При этом деловые созвоны далеко не всегда организованы правильно. Каждый пятый жалуется, что организаторы не готовят развернутое описание встречи (21%), или назначают совещания без предварительной договоренности (19,5%).

Провести онлайн-конференцию эффективно опрошенным мешают члены семьи и домашние питомцы (12%), ремонт у соседей (10,6%) или отсутствие модерации, без которой все участники друг друга перебивают (8,6%). Части респондентов (8%) не нравятся выключенные камеры коллег — по аватаркам и черным кружкам сложно отслеживать реакцию собеседников.

Большинство россиян не хотят тратить рабочее время на бессмысленные обсуждения. 40% опрошенных не видят смысла в онлайн-совещаниях, если организатор не присылает заранее тему беседы — это самая распространенная причина отказа от созвона. Более четверти респондентов (29%) предпочитают смотреть встречи в записи, ссылаясь на загруженность, а треть (32%) просто не могут встроить их в плотный календарь.

«Коммуникации в разных сферах переходят в онлайн. В связи с этим зарождается цифровой этикет, который пока не является социальным институтом. Составление повестки встречи, чтобы собеседники могли к ней подготовиться, — это важный этап. Если раньше сотрудники просто назначали совещания, то теперь готовят план, присылают материалы заранее и даже бронируют время в календарях на подготовку к звонку. Встречи становятся короче: люди начинают проявлять уважение к времени другого человека. ормируется понимание, что коммуникация должна быть эффективной и влиять на бизнес-процессы», — сказал руководитель проекта «Контур.Толк» Павел Скрипниченко.

Опрошенные отметили фразы, которые одинаково раздражают во время онлайн- и офлайн-встреч. Самым неприятным для респондентов неожиданно оказалось обращение «коллеги» (или заискивающее «коллегушки») — оно не нравится 26% опрошенных. Желать собеседнику «доброго времени суток» тоже, видимо, не стоит: такое приветствие раздражает 23% россиян. Каждому пятому неприятны пустые благодарности (фраза «заранее спасибо») и чрезмерное употребление англицизмов («синк», «синкануться»).

Также опрошенным не нравится, когда в деловом общении используют фразы: «просьба принять к сведению» — 18,5%, «прошу рассмотреть возможность» — 15,6%, «протокол» — 13,6%, «это на минутку, это быстро» — 12,4%, «надо было вчера» — 11%, «можешь говорить сейчас» — 10%, «надо поговорить» — 7,3%.

Молодежное продвижение: сотрудников без опыта стали искать втрое чаще
Почему студентам и подросткам теперь проще найти первую работу

16 ноября эксперт отдела предпринимательства и самозанятости специализированного центра занятости «Моя карьера» Екатерина Скуланова рассказала «Известиям», что от умения правильно выстраивать деловую коммуникацию зависит результат многих бизнес-задач и даже целых проектов. Как отметила Скуланова, деловое письмо — консервативная форма общения, у него есть четкая и понятная структура. Она включает в себя имя отправителя, тему письма, приветствие, суть сообщения, просьбу или вопрос, полную подпись отправителя, способы связи с ним и при необходимости дополнительные файлы в виде вложений.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023