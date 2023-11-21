Россияне рассказали о раздражающих фразах в деловом общении

40% россиян не видят смысла участвовать в онлайн-встрече, если организатор заранее не озвучил тему совещания. К такому выводу пришли аналитики сервиса видеосвязи «Контур.Толк» в результате опроса 1,3 тыс. респондентов по всей стране. Результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 21 ноября.

Встречи по видеосвязи занимают существенное место в рабочем графике россиян: две трети респондентов (67,3%) участвуют минимум в трех онлайн-совещаниях каждый день. При этом деловые созвоны далеко не всегда организованы правильно. Каждый пятый жалуется, что организаторы не готовят развернутое описание встречи (21%), или назначают совещания без предварительной договоренности (19,5%).

Провести онлайн-конференцию эффективно опрошенным мешают члены семьи и домашние питомцы (12%), ремонт у соседей (10,6%) или отсутствие модерации, без которой все участники друг друга перебивают (8,6%). Части респондентов (8%) не нравятся выключенные камеры коллег — по аватаркам и черным кружкам сложно отслеживать реакцию собеседников.

Большинство россиян не хотят тратить рабочее время на бессмысленные обсуждения. 40% опрошенных не видят смысла в онлайн-совещаниях, если организатор не присылает заранее тему беседы — это самая распространенная причина отказа от созвона. Более четверти респондентов (29%) предпочитают смотреть встречи в записи, ссылаясь на загруженность, а треть (32%) просто не могут встроить их в плотный календарь.

«Коммуникации в разных сферах переходят в онлайн. В связи с этим зарождается цифровой этикет, который пока не является социальным институтом. Составление повестки встречи, чтобы собеседники могли к ней подготовиться, — это важный этап. Если раньше сотрудники просто назначали совещания, то теперь готовят план, присылают материалы заранее и даже бронируют время в календарях на подготовку к звонку. Встречи становятся короче: люди начинают проявлять уважение к времени другого человека. ормируется понимание, что коммуникация должна быть эффективной и влиять на бизнес-процессы», — сказал руководитель проекта «Контур.Толк» Павел Скрипниченко.

Опрошенные отметили фразы, которые одинаково раздражают во время онлайн- и офлайн-встреч. Самым неприятным для респондентов неожиданно оказалось обращение «коллеги» (или заискивающее «коллегушки») — оно не нравится 26% опрошенных. Желать собеседнику «доброго времени суток» тоже, видимо, не стоит: такое приветствие раздражает 23% россиян. Каждому пятому неприятны пустые благодарности (фраза «заранее спасибо») и чрезмерное употребление англицизмов («синк», «синкануться»).

Также опрошенным не нравится, когда в деловом общении используют фразы: «просьба принять к сведению» — 18,5%, «прошу рассмотреть возможность» — 15,6%, «протокол» — 13,6%, «это на минутку, это быстро» — 12,4%, «надо было вчера» — 11%, «можешь говорить сейчас» — 10%, «надо поговорить» — 7,3%.

16 ноября эксперт отдела предпринимательства и самозанятости специализированного центра занятости «Моя карьера» Екатерина Скуланова рассказала «Известиям», что от умения правильно выстраивать деловую коммуникацию зависит результат многих бизнес-задач и даже целых проектов. Как отметила Скуланова, деловое письмо — консервативная форма общения, у него есть четкая и понятная структура. Она включает в себя имя отправителя, тему письма, приветствие, суть сообщения, просьбу или вопрос, полную подпись отправителя, способы связи с ним и при необходимости дополнительные файлы в виде вложений.