Более 600 тыс. особей сазана выпустили в астраханскую реку Кизань
В Камызякском районе Астраханской области выпустили в реку Кизань 610 тыс. особей сазана. Об этом сообщает региональная служба природопользования и охраны окружающей среды.
«Выпуск молоди навеской 15 грамм осуществлен в целях компенсации ущерба водным биологическим ресурсам при расчистке ильменя Большой Долбанский в Лиманском районе. <…> Выпуск рыбной молоди является обязательным условием проведения мероприятий по улучшению водообеспеченности водных объектов», — говорится в сообщении.
Всего с начала 2023 года по окончании работ на водных объектах выпущено 1,3 млн сазанов и 206 тыс. осетровых рыб.
Как уточняет «Астрахань-24», расчистка Ильменя Большой Долбанский прошла по федеральному проекту «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» и завершилась в мае. Работы прошли на площади, превышающей 830 тыс. кв. м, объем изъятого грунта составил более 1,2 млн кубометров, а протяженность расчищенного ложа ильменя — 5,3 км.