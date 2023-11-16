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Организатору нападений на Брянскую область заочно дали пожизненный срок

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Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил предполагаемого организатора нападения на села Брянской области Дениса Капустина (физическое лицо, внесенное в РФ в список террористов и экстремистов) к пожизненному лишению свободы. Об этом 16 ноября сообщил корреспондент «Известий».

Дело в отношении главы запрещенной в РФ террористической организации «Русский добровольческий корпус» было рассмотрено в закрытом режиме.

Капустину предъявлено обвинение в государственной измене, терроризме, незаконном обороте оружия и взрывных веществ, создании террористического сообщества, а также прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Он объявлен в международный розыск.

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2 марта в селе Любечане в Брянской области группа украинских диверсантов обстреляла движущийся автомобиль, в результате чего погиб водитель и был ранен десятилетний ребенок. Позже стало известно о смерти еще одного мужчины. После боестолкновений ФСБ России сообщила о том, что группа украинских диверсантов выдавлена из Брянской области на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом. Глава государства заметил, что украинские диверсанты совершили нападение специально, видя, что перед ними не военная, а гражданская машина, в которой находятся дети.

Позже, 6 марта, стало известно об еще одном случае, связанном с Капустиным. Сообщалось о предотвращении покушения на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. По данным ФСБ, организатором выступил действующий под контролем Службы безопасности Украины (СБУ) Капустин. Малофеев не пострадал.

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