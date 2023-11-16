Спецтехника вышла на уборку дорог от снега в Забайкалье
Снегоуборочная техника вышла на уборку дорог от снега в 15 районах Забайкальского края. Всего привлечено 23 единицы, сообщает в четверг, 16 ноября, пресс-служба регионального Минстроя.
«Дорожные специалисты в борьбе со скользкостью применяют противогололедный материал, также ведется уборка снега с проезжей части», — сказал зампред краевого правительства Игорь Дубровин, его цитату приводит ИА ChitaMedia.
По его словам, к работе привлекли комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, и тракторы со снегоуборочным оборудованием. Уборка улиц, в частности, ведется в Борзинском, Улетовском, Хилокском, Нерчинском, Могочинском и Петровск-Забайкальском районах.
Ранее в ноябре сообщалось, что Чите требуются около 100 водителей для общественного транспорта, чтобы автобусы и маршрутки начали ездить по графику. Их будут искать через службу занятости.