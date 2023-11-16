Минздрав Палестины заявил об усложнении Израилем эвакуации раненых из Газы

Израиль усложняет процесс эвакуацию раненых из сектора Газа, заявила глава минздрава Палестины 16 ноября Май аль-Кейла в эфире телеканала Sky News Arabia.

«Мы связались с министром здравоохранения Египта по телефону, Египет готов принять раненых, но процесс их вывода осложняется из-за Израиля», — сказала она.

По ее словам, Израиль также требует полный список эвакуирующихся.

Ранее, 10 ноября, Турция, Египет и Израиль создали координационную группу по вывозу больных из сектора Газа. В приоритетном порядке эвакуированы будут онкобольные и дети, которые проходят лечение в больнице турецко-палестинской дружбы.

До этого, 5 ноября, Египет дал разрешение на вход в свои порты двух турецких судов с полевыми госпиталями для оказания медпомощи пострадавшим жителям Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 28,2 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.