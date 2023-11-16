Парламент Испании переизбрал Санчеса на пост премьер-министра

Парламент Испании утвердил кандидатуру Педро Санчеса на посту премьер-министра. Голосование состоялось 17 ноября.

Кандидатуру лидера Испанской социалистической рабочей партии поддержали 179 членов конгресса депутатов. Остальные 171 депутат высказались против.

Санчес возглавляет правительство страны со 2 июня 2018 года. Парламент поддержал его кандидатуру в третий раз.

Король Испании Филипп VI выдвинул Санчеса на пост премьер-министра 3 октября.

До этого, 27 сентября, парламент Испании отклонил кандидатуру лидера консервативной Народной партии в Испании Альберто Нуньеса Фейхоо на пост премьер-министра. Кандидатуру Фейхоо поддержали 172 депутата, однако против выступили 178 членов конгресса.