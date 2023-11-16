Более 30 гаражей демонтируют на улице Локомотивной в Ульяновске
В Ульяновске на улице Локомотивной планируют демонтировать 31 металлических гараж. Об этом сообщает ulpravda.ru со ссылкой на соответствующее постановление горадминистрации.
«Гаражи находятся в районе АЗС «Симбирск-Петролеум» (северо-восточнее участка с кадастровым номером 73:24:011202:13), часть из них установлена в охранной зоне теплотрассы. Постановление не касается узаконенных боксов, входящих в состав местного ГСК», — цитирует издание сообщение пресс-службы городских властей.
Отмечается, все объекты были расположены на муниципальной земле самовольно. Работы стартуют после 29 ноября.
В конце сентября сообщалось, что на дорогах Ульяновска планируют обустроить 19 новых остановочных павильонов. По три остановки появятся на улице Варейкиса и проспекте Академика Филатова, по две — Карла Либкнехта, Маршала Устинова, Льва Толстого, по одной — на Пожарского и Димитровградском шоссе.