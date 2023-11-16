Назван наиболее благоприятный возраст для зачатия у женщин
Самым благоприятным возрастом для зачатия ребенка у женщин является период с 19 до 35 лет. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-репродуктолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Марина Заборская.
По ее словам, с возрастом качество яйцеклеток у женщин резко снижается.
«Здесь не имеет значения, как хорошо женщина себя чувствует и прекрасно выглядит — яйцеклеткам ровно столько, сколько написано в паспорте их обладательницы», — указала Заборская.
Кроме того, со временем овуляция перестает быть регулярной, что также препятствует зачатию.
При этом мужчина сохраняет возможность иметь детей вплоть до преклонного возраста, поскольку сперматозоиды постоянно обновляются, добавила репродуктолог. Однако со временем качество эякулята падает из-за снижения активности сперматозоидов, а его объем может уменьшиться.
В августе врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Дарья Казакова рассказала «Известиям», каким должно быть питание во время беременности. По ее словам, рацион должен быть сбалансированным и разнообразным, и в него обязательно должны входить пять основных групп продуктов: цельнозерновые, фрукты, овощи, богатые белком продукты и молочная продукция.