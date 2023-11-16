Макет ракеты «Ангара-НЖ» установили на пусковой стол космодрома Восточный

На космодроме Восточный установили на пусковой стол макет «Ангара-НЖ» («наземная жидкость») ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Об этом 16 ноября сообщила госкорпорация «Роскосмос».

«Сегодня в 9 утра из ворот технического комплекса космодрома Восточный выехал подвижной состав с «Ангарой-НЖ» на стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Амур», — говорится в сообщении.

С помощью транспортно-установочного агрегата макет ракеты был переведен в вертикальное положение и установлен на пусковой стол.

После этого начался первый этап комплексных испытаний. В рамках него специалисты «Роскосмоса» подведут к «Ангаре-НЖ» заправочные коммуникации.

«Испытания будут проводиться в течение месяца. Расчету предстоит отработка эксплуатационной документации в том числе в части заправки и слива компонентов ракетного топлива», — отметили в госкорпорации.

1 сентября гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что летные испытания ракет-носителей «Ангара-1.2» и «Ангара-А5» завершатся в 2024 году.

До этого, 14 августа, генеральный директор ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Алексей Варочко рассказал, что ракета-носитель повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В», которая использует водородную ступень и способна выводить на низкую орбиту 37 т груза, будет запущена с космодрома Восточный после 2025 года.