Строительство еще двух ФАПов завершили в Самарской области
В Самарской области завершили возведение двух модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Об этом сообщает региональный минздрав.
Пункты возвели в Алексеевском и Клявлинском районах, сейчас их готовят к открытию. Данные ФАПы являются одними из 12 объектов нацпроекта «Здравоохранение», строительство которых началось на год раньше срока.
Как уточняет НИА «Самара», с начала 2023 года в регионе построили 24 различных объекта медицинской инфраструктуры. Это офисы врачей общей практики, врачебные амбулатории в селах и малых городах, ФАПы. В ближайшее время работы завершатся на еще одном объекте.
Ранее новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в Балахтинском районе Красноярского края.