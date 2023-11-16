Врач рассказала о последствиях бесконтрольного приема жаропонижающих средств

Бесконтрольный прием жаропонижающих препаратов в больших количествах может негативно повлиять на работу печени и почек, так как оба органа отвечают за вывод лекарств из организма. Об этом в четверг, 16 ноября, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Так, при приеме жаропонижающих необходимо строго соблюдать инструкцию по их применению. Кроме того, врачи рекомендуют не сбивать температуру, если она ниже 38,5 градуса.

«В некоторых случаях, если человек плохо переносит температуру в 38 градусов, ее тоже можно снизить», — заявила Романенко «Москве 24».

Старший врач-терапевт АО «Медицина» Олеся Савельева рассказала, что понизить температуру тела во время болезни можно, не прибегая к лекарствам. Например, это можно сделать при помощи холодных компрессов, рассказала Савельева «Газете.Ru».

Ранее, 11 сентября, педиатр «Теледоктор24» Юлиана Шабатура рассказала, что при повышении температуры у ребенка до 38,5 градусов рекомендуется его раздеть, но оставить носочки. Если температура продолжает расти, следует дать ребенку парацетамол или ибупрофен в дозировке, рассчитанной на его массу тела, уточнила она.