Страхование домашних животных — выгода и условия

Обеспечить своему домашнему животному надлежащую медицинскую помощь и защиту от непредвиденных ситуаций возможно при помощи страхования. «Известия» рассказывают, что понимается под страховкой питомцев, что в нее входит, сколько это стоит и каких животных можно страховать.

Что такое страхование домашних животных

Страхование домашних животных по принципу схоже и с другими видами страховки. Оно подразумевает оформление определенных документов для получения компенсации расходов в случае болезни, травмы или в других непредвиденных обстоятельствах. Таким образом, люди платят страховой компании, а она затем оказывает финансовую поддержку в ситуации с питомцами.

В большинстве случаев такая страховка покрывает расходы, потраченные на поддержание жизни и хорошего самочувствия животного, или же возмещает убытки, нанесенные питомцем.

Каких животных можно застраховать

Обычно владельцы страхуют кошек и собак. Стоит учитывать, что с экзотическими животными могут возникнуть определенные трудности. Многое зависит именно от страховой компании — некоторые предоставляют возможность возможность оформить страховку на сельскохозяйственных животных, грызунов, рыб, птиц и рептилий. Но страховой полис нельзя оформить на уже больных питомцев и любимцев в возрасте.

Что входит в страховку домашних животных

Как правило, стандартный пакет страховки включает в себя следующие услуги:

Безлимитная связь с ветеринаром онлайн. Есть возможность уточнить у специалиста в любое время суток вопросы по питанию, поведению, здоровью и другим аспектам.

Консультация второго специалиста. Данная консультация, в большинстве случаев, является преимуществом в более серьезных вопросах, связанных уже с диагнозом питомца. Так или иначе, страховка дает возможность получить два экспертных мнения.

Консультация по гражданско-правовым вопросом. Специалист поможет разрешить проблемы, связанные с перевозкой животного, выгулом или подсказать порядок действий в случае нарушения тех или иных правил.

Лечение. Непосредственно главный пункт, включающий в себя полную компенсацию убытков, потраченных на лечение питомца. Но стоит учитывать, что страховка в некоторых случаях покрывает не все расходы. К примеру, не возмещается компенсация в случае особо опасных болезней или же заболеваний, симптомы которых наступили до оформления страховки. Более конкретных список исключений всегда будет представлен на сайте страховой компании.

Однако конкретные условия программы лучше уточнять напрямую у страховщика.

На какой срок страхуют животных

В основном, страховка оформляется на один год. Но есть некоторые компании, позволяющие застраховать животное на один месяц и по необходимости ее продлевать.

Сколько стоит страхование домашних животных

В основном цена страхования варьируется в пределах от 1 тыс. до 6 тыс. рублей, в зависимости от программы страхования. На итоговую сумму влияют такие аспекты как программа страхования, сумма выплат, срок действия, возраст и порода питомца.

Сумма страхового покрытия лечения домашних животных колеблется в диапазоне от 25 тыс. до 100 тыс. рублей, также в зависимости от программы страхования. При этом во всех случаях сумма страхового покрытия определенно превысит расходы на оформление полиса.

Как застраховать домашнее животное в 2023 году

1. Выбор компании. Стоит рассмотреть различные страховые компании и их предложения, чтобы найти подходящий вариант, обратить внимание на стоимость, программу, сумму покрытия и условия страхования.

2. Оформление документов онлайн или в офисах. Необходимо предоставить заявление владельца, сертификат о происхождении (родословную) питомца, ветеринарный паспорт, документ о регистрации животного в кинологическом или в иных обществах. Страховщик вправе потребовать принести питомца для прохождения им медицинского осмотра.

3. Оплата страховки.

4. Получение полиса

Чтобы страховка не утратила силу, важно следовать инструкциям страховой компании, регулярно оплачивать взносы и предоставлять необходимые документы в случае потребности в медицинской помощи животному.

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