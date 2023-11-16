В Минеральных Водах найдено тело экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ

Бывшего командующего 6-й армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны России генерал-лейтенанта Владимира Свиридова обнаружили мертвым в доме в Ставропольском крае, сообщил 16 ноября ИА «Регнум» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тела 68-летнего Свиридова и его 72-летней супруги Татьяны обнаружили 15 ноября в поселке Аджиевском.

По предварительным данным, тела пролежали в доме около недели. Признаков насильственной смерти найдено не было.

Источник «Известий» подтвердил данную информацию. Он сказал, что сообщение об обнаружении их тел поступило в полицию 15 ноября в 15:02 мск. Кто обратился с заявлением, не уточняется.

Причина смерти Свиридова и его супруги будет установлена экспертами.

Владимир Свиридов родился в 1955 году в Минеральных Водах. В 1979 году окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов ПВО, а в 1992-м — Военно-воздушную академию имени Гагарина. Служил летчиком, командовал авиационным звеном в Дальневосточном военном округе и авиаэскадрильей в группе советских войск в Германии.

В 2005 году указом президента был повышен до командующего 6-й армии ВВС и ПВО, находился в должности до 2009 года.