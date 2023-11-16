МИД Азербайджана назвал невозможными визиты официальных лиц США в страну

Азербайджан считает нецелесообразным визиты представителей США высокого уровня в Баку на фоне демонстрации Вашингтоном предвзятой позиции по отношению к стране. Об этом 16 ноября сообщили в МИД Азербайджана.

Кроме того, сообщается, что Баку отказался от встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении, которая должна была состояться в Вашингтоне 20 ноября. Как отмечено на сайте ведомства, сделанные накануне заявления помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О`Брайена и проявление им одностороннего подхода могут привести к утрате США роли посредника.

В Азербайджане расценивают заявления О`Брайена как контрпродуктивные, необоснованные и неприемлемые, которые являются «ударом по отношениям между Азербайджаном и США в двустороннем и многостороннем форматах», добавляет МИД страны.

«Обвинения, высказанные в адрес Азербайджана, безосновательны и подрывают мир и безопасность в регионе. <…> Нормы и принципы международного права всегда были приоритетом во внешней политике Азербайджана. <…> В то же время, Азербайджан будет решительно и адекватно реагировать на все негативные шаги, противоречащие его национальным интересам», — отмечено в заявлении.

Ранее, 15 ноября, О'Брайен в ходе слушаний в комитете палаты представителей заявил, что Соединенные Штаты намереваются добиться ухода миротворцев со стороны России из Нагорного Карабаха. При этом он заявил, что США готовы предложить некую «альтернативу» миротворцам РФ. Он также отметил, что Вашингтон указал Баку на то, что нормализации двусторонних отношений с США не будет до прогресса на переговорах о мире с Арменией. И отменил ряд визитов высокого уровня, осудив действия Азербайджана.

10 ноября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что власти страны готовы к переговорам и подписанию мирного договора с Азербайджаном. Он также указал, что в данном контексте является важным, чтобы граница между Арменией и Азербайджаном была уточнена.

До этого, 6 ноября, Минобороны РФ сообщило, что ротация личного состава российских миротворцев в Нагорном Карабахе, а также отправка вооружения и техники в Россию для проведения планового ремонта завершены.

Ранее, 23 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи в формате «3+3» заявил, что конфликт между Азербайджаном и Арменией урегулирован, для сторон осталось сделать только дальнейшие практические шаги, чтобы нормализовать отношения. Москва готова помочь в запуске процесса делимитации границы между двумя странами на деле.

После обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий.