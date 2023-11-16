Правительство дополнительно направит 5,5 млрд рублей на зарплаты бюджетникам

Правительство России выделит дополнительные средства на повышение зарплат бюджетников и социальные выплаты. Об этом в четверг, 16 ноября, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства напомнил, что президент России Владимир Путин ранее поставил задачу обеспечить увеличение заработной платы в бюджетной сфере. По словам премьера, за последние два месяца на эти цели было выделено порядка 31 млрд рублей, что позволило повысить зарплаты сотрудникам федеральных учреждений в области культуры, медицины, науки и образования.

«Сегодня мы дополнительно распределим еще более 5,5 млрд. Это финансирование поможет в полной мере выполнить обязательства перед бюджетниками с учетом именно майских указов президента», — сказал российский премьер.

Он добавил, что средства пойдут также на выплату ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Ранее, 14 ноября, Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам в 2024 году. Согласно документу, средний размер пенсионного обеспечения получателей страховой пенсии увеличится на 1572 рубля — до 22 605 рублей, а для гражданина РФ по старости — на 1631 рубль, до 23 449 рублей.

Кроме того, в сентябре Путин подписал указ о повышении с 1 октября на 5,5% зарплат отдельным категориям госслужащих.