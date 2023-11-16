Карта спецоперации на Украине 16 ноября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 16 ноября можно в материале «Известий».

По информации Минобороны, на купянском направлении отражены три атаки ВСУ в районах Синьковки и Загоруйковки в Харьковской области. Потери противника составили до 110 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, а также артиллерийская система М777 производства США.

На краснолиманском направлении отражена атака бригады спецназначения «Азов» в районе Червоной Дибровы в ЛНР. Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе Торского в ДНР и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 175 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также две артиллерийские системы М777 производства США.

На донецком направлении отражены 14 атак, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Клещеевки, Артемово, Георгиевки и Новомихайловки в ДНР. Всего противник потерял до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три автомобиля. Поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, три артиллерийские системы М777 производства США, а также противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

На южно-донецком направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны в районах Константиновки и Угледара в ДНР. Потери противника составили до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа. Поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и гаубица FH70 производства Великобритании.

На запорожском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Работино, Успеновки и Малой Токмачки в Запорожской области. Потери противника — до 100 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, а также орудие «Гиацинт-Б».

На херсонском направлении уничтожены до 70 военнослужащих, два автомобиля. Поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица «Мста-Б».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 536 самолетов, 254 вертолета, 8960 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 426 танков и других боевых бронированных машин, 1184 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7121 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15 312 единиц специальной военной автомобильной техники.

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