Сотрудник госстройнадзора Крыма пытался сжечь 2 млн рублей взятки

Главного консультанта отдела управления госстройнадзора департамента государственного строительного надзора министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике и Севастополю.

Следователи установили, что злоумышленник через посредника потребовал от руководства строительной фирмы взятку за содействие в получении разрешительной документации на объект в поселке Гаспра, а именно — за выдачу заключения о соответствии здания действующим градостроительным нормам и правилам.

По информации ИА SevastopolMedia, 1 ноября фигурант, находясь в своем автомобиле, получил 2 млн рублей. При задержании сотрудниками ФСБ он попытался уничтожить деньги, однако его действия были пресечены. Также у задержанного провели обыски. Правоохранители обнаружили и изъяли предметы, подтверждающие причастность консультанта министерства к совершению преступления.

Против чиновника возбудили уголовное дело за получение взятки через посредника в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его подельнице предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Фигуранта заключили под стражу, отмечает ИА «Крыминформ».