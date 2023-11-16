Премьер Испании назвал ошибочным ответ Нетаньяху на атаку ХАМАС

Ответ премьер-министра Израиля Биньямина Нитаньяху на атаку палестинского исламистского движения ХАМАС был ошибочным. Об этом 16 ноября заявил глава испанского правительства Педро Санчес.

«То, что он делает, усугубляет это чувство незащищенности, его реакция на террористическую атаку ХАМАС крайне непропорциональна и ошибочна», — сказал он агентству EFE.

Санчес осудил атаку ХАМАС и при этом отметил, что Израиль не соблюдает международное гуманитарное право, проводя операцию в секторе Газа. Испанский премьер выступил в поддержку мирной инициативы, продвигающей создание палестинского государства.

Ранее в этот день президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Израиль не получает от ХАМАС информации о заложниках, поэтому вынужден вести бои, чтобы освободить их. По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не может оставить «вакуум» в секторе Газа, ей придется сохранить «мощные силы» в анклаве в ближайшем будущем.

15 ноября в ЦАХАЛ заявили о взятии под контроль ряда силовых центров ХАМАС в секторе Газа. По данным пресс-службы, захвачены штаб-квартира законодательного совета ХАМАС, штаб-квартира полиции движения, инженерный факультет, который использовался для производства боевых средств, а также дом губернатора.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян составляет 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число погибших жителей сектора Газа с 7 октября достигло 11 180 человек, среди них 4609 — дети.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.