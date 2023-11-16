Найденный мертвым в Москве экс-клавишник «Би-2» Плявин был хронически болен

Экс-участник группы «Би-2» Николай Плявин, которого нашли мертвым в Москве, был хронически болен, сообщил 16 ноября источник «Известий».

Четыре года назад музыкант перенес инсульт. Также у него было онкологическое заболевание, а три года назад начались проблемы с почками.

«Он на диализ ездил через день и даже вроде бы встал на очередь на пересадку почки», — рассказал собеседник издания.

Тело Плявина было найдено 15 ноября его сыном в съемной квартире в Москве. По словам источника «Известий», в последний месяц состояние здоровья музыканта резко ухудшилось, сын за месяц вызывал «скорую» три раза. Тело Плявина было обнаружено в крови, его направили на судебно-медицинскую экспертизу.