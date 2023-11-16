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В районе «Москва-Сити» появятся новые проезды и надземный переход

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В районе «Москва-Сити» проведут реконструкцию старых дорог и построят новые. Об этом в четверг, 16 ноября, в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам чиновника, соответствующий проект уже утвержден. В него включили улицы Подвойского и Антонова-Овсеенко, Выставочный переулок, участки Краснопресненской и Пресненской набережных, а также 1-й и 2-й Красногвардейские и Шмитовский проезды, сообщает телеканал «360».

Всего, по словам Собянина, в районе «Москва-Сити» появится свыше 4,5 км дорог, уточняет НСН. Помимо этого, на участке от Третьего транспортного кольца (ТТК) до улицы Антонова-Овсеенко будут обустроены боковые проезды, а вдоль ТТК планируется оборудовать разворотный съезд, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, запланировано создание аллеи в районе Шмитовского проезда, а также надземного перехода через Выставочный переулок, пишет сайт aif.ru.

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Ранее 16 ноября заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве в течение двух лет откроют семь автомобильных мостов. По его словам, это улучшит транспортную доступность десятков районов, обеспечит прямую связь между разными городскими магистралями и создаст новые варианты маршрутов передвижения, отмечает «Москва 24».

1 ноября в Москве стартовал капитальный ремонт эстакады на Варшавском шоссе в районе Северное Бутово. Планируется завершить все работы до конца декабря, уточняет сайт kp.ru. Полностью движение транспорта на время ремонта перекрывать не будут, запланировано поэтапное перекрытие полос.

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