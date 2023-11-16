Песков: РФ ответит Чехии в случае заморозки объектов Госзагрансобственности

Россия предпримет ответные шаги, если власти Чехии начнут замораживать объекты госсобственности в этой стране. Об этом в четверг, 16 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Госзагрансобственность» является владельцем и оператором нашего имущества за границей, в том числе в Чехии. <…> Судя по таким, по нашему убеждению, абсолютно противозаконным с точки зрения международного права решениям, все объекты наши, которые могут быть там в нашей собственности, за исключением тех, которые имеют дипломатический статус, конечно, сейчас под угрозой», — объяснил он во время брифинга.

Песков подчеркнул, что на данный момент специалисты анализируют ситуацию для того, чтобы минимизировать риски. Кроме того, официальный представитель Кремля добавил, что «антироссийская позиция Чехии вызывает недоумение».

Накануне правительство Чехии одобрило заморозку госсобственности РФ в стране. Глава МИДа Ян Липавский заявил, что коммерческая деятельность «Госзагрансобственности», в том числе сдача в аренду, является незаконной.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 мая заявила, что Россия намерена защищать свою недвижимость на территории Чехии, в том числе с задействованием правовых механизмов. Она также назвала требование Праги платы за аренду вымогательством на государственном уровне и указала, что оно нарушает положения Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях.

Еще в марте портал Seznam zprávy сообщил, что правительство Чехии намерено пересмотреть решения о безвозмездной передаче Москве права пользования 40 земельными участками. Журналисты рассказали, что, когда эти участки и здания лишатся статуса миссии, России придется заплатить Праге за аренду.