Реклама
Прямой эфир
Общество
Патрушев сообщил об усилении работы ПВО регионах РФ из-за дронов ВСУ
Мир
В МЧС сообщили о планах доставить в РФ еще 120 эвакуированных из Газы россиян
Мир
Лавров сообщил о договоренности по расширению торговых связей РФ и Венесуэлы
Армия
Российские силы отразили 14 атак ВСУ на донецком направлении
Политика
В Госдуме заявили о нахождении отношений России и США в низшей точке
Мир
Армия Израиля заявила о взятии под оперативный контроль порта в Газе
Мир
В Турции призвали парламент обсудить выход страны из НАТО
Экономика
Набиуллина сообщила о росте цен на новостройки на 90% за три года
Мир
Bloomberg сообщило об адаптации российской экономики к санкциям
Общество
Краснов обсудил борьбу с коррупцией с представителем Саудовской Аравии
Общество
В МГИМО сообщили об увольнении замдекана Кобаладзе по собственному желанию
Мир
В МИД Венесуэлы заявили о сотрудничестве с РФ против давления Запада
Общество
Организатора брянского теракта Капустина заочно приговорили к пожизненному сроку

Песков: РФ ответит Чехии в случае заморозки объектов Госзагрансобственности

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия предпримет ответные шаги, если власти Чехии начнут замораживать объекты госсобственности в этой стране. Об этом в четверг, 16 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Госзагрансобственность» является владельцем и оператором нашего имущества за границей, в том числе в Чехии. <…> Судя по таким, по нашему убеждению, абсолютно противозаконным с точки зрения международного права решениям, все объекты наши, которые могут быть там в нашей собственности, за исключением тех, которые имеют дипломатический статус, конечно, сейчас под угрозой», — объяснил он во время брифинга.

Песков подчеркнул, что на данный момент специалисты анализируют ситуацию для того, чтобы минимизировать риски. Кроме того, официальный представитель Кремля добавил, что «антироссийская позиция Чехии вызывает недоумение».

Петропавловская республика: как экс-чиновник НАТО стал президентом Чехии
И чего Москве ждать от Петра Павела

Накануне правительство Чехии одобрило заморозку госсобственности РФ в стране. Глава МИДа Ян Липавский заявил, что коммерческая деятельность «Госзагрансобственности», в том числе сдача в аренду, является незаконной.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 мая заявила, что Россия намерена защищать свою недвижимость на территории Чехии, в том числе с задействованием правовых механизмов. Она также назвала требование Праги платы за аренду вымогательством на государственном уровне и указала, что оно нарушает положения Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях.

Еще в марте портал Seznam zprávy сообщил, что правительство Чехии намерено пересмотреть решения о безвозмездной передаче Москве права пользования 40 земельными участками. Журналисты рассказали, что, когда эти участки и здания лишатся статуса миссии, России придется заплатить Праге за аренду.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023