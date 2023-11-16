Пассажиры прогулочного и речного флота Москвы совершили свыше 2 млн поездок

Пассажиры совершили 2,2 млн поездок в текущем сезоне летней навигации на круизном и прогулочном флоте Москвы. Это на 22% больше, чем в 2022 году. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, таких показателей удалось достичь благодаря комплексному подходу к организации работы речного транспорта и развитию инфраструктуры.

Северный речной вокзал был открыт в Москве три года назад, а Южный — в апреле 2023 года, пишет «Москва 24». Оба вокзала с момента старта летнего сезона посетили почти 2,4 млн человек. Пассажиры отправлялись в круизы в 30 крупных городов и российских туристических центров, сообщает телеканал «360». Также посетители речных вокзалов могли поучаствовать в различных мероприятиях.

Навигационный сезон завершится в Москве 16 ноября, но речные вокзалы продолжат работать, уточняет сайт aif.ru. По словам Собянина, часть флота будет ходить зимой. Кроме того, круглый год работают маршруты речного электротранспорта, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В октябре Сергей Собянин сообщил, что с начала 2023 года обновленные Северный и Южный речные вокзалы Москвы посетили 2,5 млн человек. В частности, на территориях обоих речных вокзалов можно комфортно и интересно проводить досуг. С момента открытия после обновления там провели уже свыше 500 мероприятий.