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Патрушев сообщил об усилении работы ПВО регионах РФ из-за дронов ВСУ

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Фото: РИА Новости
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Регионы Центрального федерального округа России на фоне роста числа обстрелов с территории Украины усилили противовоздушную оборону (ПВО) для защиты населения и критической инфраструктуры. Об этом 16 ноября сообщил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

«Оперативными штабами усилена противовоздушная оборона. <...> Организовано патрулирование территорий, находящихся в непосредственной близости к критически важным и потенциально опасным объектам», — отметил Патрушев на совещании в Воронеже.

Также в регионах приняты меры по предотвращению поджогов и других деструктивных действий, добавляет «Газета.Ru». Патрушев констатировал, что террористическая и диверсионная активность в центральных регионах страны усилилась, и сложившаяся ситуация требует продолжения системной работы.

«Предотвращено более 50 преступлений террористической направленности, в том числе 25 терактов», — добавил он.

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Ранее, 16 ноября, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Суджанского района. По словам губернатора, после обстрела ВСУ в населенных пунктах Мартыновка, Черкасское Поречное и Казачья Локня отсутствует электроснабжение.

До этого, 12 ноября, в Минобороны России сообщили, что средства ПВО ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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